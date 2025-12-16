ヤクルトは１５日、今季限りで中日を自由契約となったナッシュ・ウォルターズ投手（２８）の獲得を発表した。単年契約で推定年俸５０万ドル（約７８００万円）、背番号は５８。来日１年目の今季は３試合の登板にとどまったが、１５０キロ超の直球が武器のリリーバーに期待した。右腕は球団を通じて「可能な限り多くの試合に勝利できるよう日々、努力を重ねてまいります」とコメントした。また、今季は米大リーグ、エンゼルス傘