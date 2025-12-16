年末年始の連休などで人と集まる機会が増えるこれからの時期、鍋や刺身に重宝する『ズワイガニ』を紹介します。2月15日新潟市中央卸売市場に入荷していたのは、新潟県内で水揚げされたズワイガニです。10月上旬に水揚げが始まり、現在出荷のピークを迎えています。【新潟冷蔵 鮮魚部第1課佐伯将 主任】「新潟は昨年並み。ほかの地域は全体的に昨年と比べると1～2割ぐらい水揚げ量は多くなっている」県内では去年並み