巨人が来季の新外国人として前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）と契約合意に達したことが１５日、分かった。今オフは先発投手補強が急務だった巨人に、最速１６０キロを誇る１６年のＭＬＢドラフト１位右腕が加わることになった。１６年にＭＬＢドラフトでアストロズから１巡目指名を受け、トッププロスペクトとして期待を受けたが、度重なるケガに見舞われて中継ぎ転向となった２４年にメジャーデビュー。今季は