国内外の有識者で構成する原子力改革監視委員会の委員長が柏崎刈羽原発の緊急時対応訓練などを視察し、「6号機は再稼働の準備ができている」と評価しました。 12月15日、柏崎刈羽原発を視察したのは東京電力が国内外の有識者を招いて設置した原子力改革監視委員会のクライン委員長です。この日は6号機や7号機の施設や緊急時対応訓練を視察。地震により6号機の外部電源などが失われた想定で行われた訓練では、電源車から高台にある