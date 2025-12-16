12月16日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区川尻（スピード違反）県道・・・菊池市七城町亀尾（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・上益城郡益城町惣領（歩行者妨害）国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断