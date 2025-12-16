「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。「爆弾」（永井聡監督）で狂気をはらんだ謎の中年男を演じ、助演男優賞を受賞した佐藤二朗（５６）は、新作映画の撮影のために欠席。ビデオメッセージを寄せ「マジうれしいです」「マジ感謝です」と連呼した。約２分半のメッセージ冒頭、佐藤は悔しそうな表情で体を揺らし「本当に（表彰式に）行きたかったです」と平謝りした。