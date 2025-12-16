「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。「ナイトフラワー」（内田英治監督）で助演女優賞を受賞した森田望智（みさと、２９）は「お芝居を頑張ろうという活力をいただきました」と喜んだ。映画賞は初受賞。「これから壁が出て来た時、振り返ってみるのがこの賞なのかな」と、自らの女優人生において礎になるものであると語った。これ以上ない笑顔を輝かせながら、森田