巨人・中川皓太投手（３１）が１５日、都内の球団事務所で契約更改し、６５００万円増の年俸１億５０００万円（金額は推定）でサイン。新たに３年契約を結んだ。来季の目標は、自身初の最優秀中継ぎ投手賞の獲得と日本一。「タイトルは今まで取ったことがない。中継ぎをやっている以上はもちろん目指すべき」と宣言した。今季は開幕２軍スタートながらチーム最多６３登板でキャリアハイの３６ホールドと復活を遂げた。その中で