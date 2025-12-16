現役ドラフトで日本ハムから巨人に移籍した松浦慶斗投手（２２）が１５日、都内で入団会見を行い、新天地での飛躍を誓った。緊張の面持ちは新天地で飛躍する強い決意の表れだった。日本ハムから加入した松浦は、都内の球団事務所で行われた入団会見に「現役ドラフトの次の日に買った」というオレンジ色のネクタイを着用して登場。「右の（田中）瑛斗、左の慶斗と言われるように」と力強く語った。昨年、同じチームから、同じ現