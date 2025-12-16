３度目の結婚をした６５歳女優が最新ショットを披露した。１６日までにインスタグラムで「暗闇の音楽会タイトル呪いのヴァイオリン出演ヴァイオリン村上ふみピアノ村上ゆきコントラバス松下一弘朗読熊谷真実速水映人作池田浩行ヘヤメイクマドカ＃無事終わりました」と音楽イベントへの参加を伝えたのは、女優の熊谷真実（６５）。「＃加工なしです」とハッシュタグを付け、ブラックドレスで