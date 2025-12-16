４年連続ポストシーズン進出の強豪フィリーズが１５日（日本時間１６日）、レンジャーズからノンテンダーでフリーエージェント（ＦＡ）となっていたアドリス・ガルシア外野手と１年契約で合意したと全米野球記者協会会員のフランシス・ロメロ記者が伝えた。身体検査をクリアした段階で正式契約になる模様。各メディアによると年俸総額は１０００万ドル（１５億５０００万円）とされている。キューバ出身のガルシアは２０１６年