阪神ドラフト４位の早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が１５日、大阪市内のホテルで行われた新人選手入団会見で、背番号「４４」に自身のイメージを植え付けることを意気込んだ。今季まで戸井が付けており、これまでバースや梅野ら野手に多く使われた背番号だ。「野手の番号って感じがする。４４ってなったら、阪神の早瀬朔って思ってもらえるようなピッチャーになりたい」と闘志を燃やした。「（背番号４４は）バース選手がイメ