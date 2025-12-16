阪神ドラフト５位の能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝は１５日、大阪市内のホテルで行われた新人選手入団会見で、自身の座右の銘である「天下無双」の投手になることを決意した。自身の愛読書である漫画「バガボンド」に登場する言葉を支えにプロでも力強い投球を見せる。グラブにも刺しゅうを入れた。「高校の時に読んでて（グラブには）高校か大学から入れています」と大事にしている。その裏には「負けず嫌い」の精神