阪神は１５日、大阪市内のホテルで新人選手入団会見を行い、３球団競合の末にドラフト１位で入団した立石正広内野手（２２）＝創価大＝は背番号「９」をつけることが決まった。攻守で大きなポテンシャルを秘める未来のスター候補は、首位打者やゴールデングラブ賞、新人王やリーグＭＶＰなど「個人９冠」を成し遂げるような選手に成長することを誓った。真新しいタテジマのユニホームに袖を通した立石は、少年のように目を輝か