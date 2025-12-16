2026年1月13日よりTBS系で放送がスタートする火曜ドラマ『未来のムスコ』のポスタービジュアルが公開され、あわせて追加キャストとして箭内夢菜、萩原護、板倉武志、難波なうの出演が発表された。 参考：吉村界人×ビビる大木×藤原さくら×マキタスポーツ×神野三鈴、『未来のムスコ』出演決定 本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！