光宗薫の作品集『せみにんげん』（玄光社刊）が12月20日（土）に発売される。それに伴い、個展「せみにんげん」がヴァニラ画廊にて開催される。 【画像】個展にて展示される『せみにんげん』の作品 光宗薫は、独学で緻密なボールペン画を描きはじめ、その後、水彩・鉛筆・油彩・アクリルなど多様な技法を取り入れながら、独自の表現を確立してきた現代作家。その作品は、柔らかな光と不安の陰影を同時に孕む世界を、多