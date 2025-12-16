現地時間12月15日、カタールで開催されているFIFAアラブカップの準決勝で、アジアの強豪サウジアラビアがヨルダンと対戦。66分に痛恨の決勝ゴールを献上し、０−１で敗れて決勝進出を逃した。ポゼッションでは圧倒したもの、枠内シュートは相手の５本に対して１本に終わるなど、不完全燃焼に終わったチームに、母国のファンは落胆しているようだ。同国サッカー連盟の公式SNSには、以下のようなコメントが溢れた。 「ひ