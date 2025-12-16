Jリーグは15日、秋春制へのシーズン移行前の26年2〜6月に開催する特別大会「百年構想リーグ」の地域リーグラウンドの組分けを発表した。J120チームは東西2組、J2・J3の計40チームは降雪地域クラブの分散などの地域特性も考慮した4組に分けられた。今大会限定で「釜本邦茂賞」を創設する。J1とJ2・J3のカテゴリーを分けず、地域ラウンドとプレーオフラウンドの合計で最も得点した選手が受賞対象となる。8月10日に逝去した元日本