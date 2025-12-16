俳優・山下智久（40）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」2時間SP（月曜後9・00）に出演。小学生の時は「顔の綺麗なジャイアン」と思われるほど血気盛んだった小学生時代を振り返った。千葉県船橋市に住んでいた小学校時代の同級生から「学校にジーパンとケンカを持ち込む」と紹介された山下。ジーパンについては「当時はみんな短パンとかジャージを履いていて、僕がファッションに興味が出てきてジーンズとかを履い