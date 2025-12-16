元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が15日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。同じ「松坂世代」の同学年で、就任1年目にリーグ優勝を果たした阪神・藤川球児監督との対談がオンエアされた。「僕と同学年で、WBCでは一緒に連覇を経験している“戦友”でもあります。監督1年目のシーズンを振り返ってもらいました」と松坂さん。就任1年目で独走でのリーグ優勝。インタビュー