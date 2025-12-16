急速に進化する生成ＡＩ（人工知能）は、業務の効率化に生かそうとする経済界にとどまらず、今や国民生活全般に影響を及ぼしている。一方、ＡＩが詐欺などの犯罪や、偽情報の拡散などに悪用される事例が後を絶たない。ＡＩと共生する社会をつくっていくには、高い倫理観や道徳的な価値観を軽視してはならない。そのためにも、日本自らがＡＩの開発を主導し、普及を図っていくことが不可欠だ。読売新聞社は、生成ＡＩに関す