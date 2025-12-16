元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が15日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す今井達也投手の交渉の行方について語った。松坂さんは06年オフ、今井と同じくポスティングシステム（当時は入札制度）を利用してレッドソックスに移籍。当時の代理人はスコット・ボラス氏で、現在は今井の代理人も務める。敏腕で知