俳優の吉沢亮（３１）が１５日、都内で開催された「第５０回報知映画賞」の表彰式で、大ヒットした「国宝」の演技で主演男優賞を贈られた。撮影に向けて「１年半の準備期間をいただいた。一つの映画作品とすればぜいたくな時間なのかもしれないが、実際には何百年も続いた歌舞伎、実際の歌舞伎役者さんは子どもの頃からやってきたこと。１年半でやるのは不可能だと思ったが、意地でやるしかなかった」と強い覚悟で臨んだことを