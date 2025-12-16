自民党と日本維新の会は１６日に党首会談を行い、衆院議員定数削減法案の今国会での成立を断念し、来年の通常国会で成立を目指す方針を確認する方向で調整に入った。会期を延長しても野党の賛同が得られる見込みはないため、政府・与党は、１７日までの会期を延長しない考えだ。複数の政府・与党関係者が明らかにした。高市首相（自民総裁）と維新の吉村代表（大阪府知事）の会談では、来年の通常国会での成立を目指し、「衆院