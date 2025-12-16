契約更改を終え、記者会見する阪神・坂本＝15日、兵庫県西宮市阪神の坂本誠志郎捕手が15日、兵庫県西宮市の球団事務所で契約交渉し、現状維持の年俸1億円で更改した。来季は4年契約の2年目。今季は117試合に出場し、ベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた。リーグ制覇に貢献し「これだけ出て優勝できたというのは、自分も少し頑張ったかなという感覚はある」と納得顔だった。日本シリーズではソフトバンクに屈し、力の差を