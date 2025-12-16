「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。「ナイトフラワー」（内田英治監督）で自身初の主演女優賞に輝いた北川景子（３９）は、ドラッグの売人になったシングルマザー役での新境地に感無量。デビューから２２年、女優として、母としてコツコツ歩んできた日々が報われ「私にとっての第２章、新しい扉が開かれた」と未来に踏み出す受賞となった。２２年のキャリアで初の