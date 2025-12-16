来季からサッカーＪ２藤枝の指揮を執る槙野智章新監督（３８）が１５日、静岡・藤枝市内で就任会見を行った。現役時代は日本代表にも選ばれ、明るい性格で“お祭り男”として人気だった同氏は、監督ではなく「ミスターと呼んでほしい」と異例の要望。「ＵＢＡＵ（ウバウ）」、造語の「ＭＩＲＡＧＥＯ（ミラージオ）」をキャッチフレーズにして、攻撃的なスタイルを押し出すことを誓った。“槙野節”がいきなり飛び出した。ビシ