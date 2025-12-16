ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時紹介している。第２回は、１５日に新入団発表会見を行った広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝にスポットを当てた。大学の先輩であり、昨季まで在籍したオリックス・九里亜蓮投手（３４）から背番号１１を継承。兵庫・宝塚市出身の最速１５２キロ右腕は県立高の武庫荘総合からプロへと駆け上がり、同じ先発右腕としてたくましく投