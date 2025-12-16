阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「令和のマートン」を目指すと誓った。１５日、大阪市内で新入団選手発表会に出席。背番号「９」がお披露目された。１０年にプロ野球新（当時）のシーズン２１４安打など、在籍６年で４度の打率３割超えを誇るマット・マートン氏（４４）から継承。「器用なバッティングをしていた」と憧れた助っ人のような安打製造機になる。今季の３割打者は両リーグで３人だけ。広島