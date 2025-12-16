オリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が１５日、初の全試合出場へ「長期修業」を宣言した。大阪・舞洲で自主練習を打ち上げ、地元・静岡へ。２月の宮崎キャンプ直前まで山ごもりし、１日１０時間以上のハードトレーニングを行う。「ショートで１４３試合に出たことがないし、３割、２０発以上は打ちたい。試合で結果が出るための練習をします」。午前６時から食事を挟み、午後５時まで。「実家のご飯が本当においしいので」と