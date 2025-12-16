オリックス・宮城大弥投手（２４）が１５日、来季へ「カラーチェンジ」を予告した。２７年からセ・リーグもＤＨ制を導入するため、来季の交流戦が打席に立つ最後の機会となりそう。今月５日にミズノ社の会議にも出席し、打撃用の手袋に初めて「ライムグリーン」を採用することを決めた。「たぶん交流戦も（打席に立つことが）ラストになると思うので。自分から一番、ほど遠い色にしました（笑）」。昨年は白地に普段から好むピ