広島の新人９選手（育成含む）の入団会見が１５日、広島市内で行われた。ドラフト５位の赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝は、天理の同級生で今季８勝と飛躍した日本ハム・達に学び、達を「追い抜く」と誓った。控え投手だった天理時代、脚力やジャンプ力などは達より勝っていたという。「自分の方が体に秘めているものはあると思う。プロでそこを発揮できるように」。地元・大阪に戻った後は合同自主トレを行う予定だ。