中日が、メジャー通算１６４本塁打のミゲル・サノ内野手（３２）と大筋合意したことが１５日、分かった。メディカルチェックで問題がなければ、正式契約する。右打者のサノはドミニカ共和国出身。２０１５年にツインズでメジャーデビューすると、同年は８０試合で１８本塁打を放った。１９年は自己最多３４発。２２年に左膝を負傷して以降は出場機会が減っているが、今オフはウィンターリーグの２４試合で９発と復調の兆しを見