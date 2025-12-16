Jリーグは15日、26年6月13日に東京・国立競技場でオールスター戦を開催すると発表した。オールスター開催は日本と韓国のリーグ選抜が対戦した09年以来、17年ぶり。特別大会「百年構想リーグ」の地域ごとにJ1で2チーム、J2・J3で4チームを構成し、トーナメント方式で優勝を争う。1試合30分制（前後半なし）で、3位、5位決定戦（20分制）を含めて一日で7試合を実施。J2、J3クラブ所属選手の参加は初となる。最多タイ9度の出場を