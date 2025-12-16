スノーボード男子ビッグエア（BA）で来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実とした荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）が15日、W杯第3戦が行われた米国から成田空港に帰国。開幕から2桁順位が続いていたが、優勝で初の五輪切符をつかみ「予選落ちが続いたが、やっと決勝に上がって気持ちが入った。五輪でもかませれば」と喜んだ。これまではBAでの活躍が目立つが、五輪ではスロープスタイルとの2冠をもくろむ。10月には福島