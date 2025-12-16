俳優の志田未来が主演する、TBS系連続ドラマ『未来のムスコ』（来年1月13日スタート毎週火曜後10：00）のポスタービジュアルの解禁と、追加キャストとして箭内夢菜、萩原護、板倉武志、難波なうの出演が決定した。【写真】約20年の時を経て再び“母”になった志田未来原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10