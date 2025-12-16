¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê2025Ç¯12·î14Æü¥É¥¤¥Ä¡¦¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè9Àï¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¹ç·×262.1ÅÀ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¡£1²óÌÜ¤Ë141¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢2²óÌÜ¤Ë135¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï142¥á¡¼¥È¥ë¡¢133.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î261.0ÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÉ½