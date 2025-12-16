J2藤枝の槙野智章新監督（38）が15日、藤枝市内で就任会見に臨んだ。自ら作成した資料を基に、現役引退会見時と同様にプロジェクターを使用して考えをプレゼン。「マネジメント」、「タクティクス」、「カルチャー」をチームづくりの柱に「戦術面では（攻守の）全てでアクションの動きをしていく。見ている人も、やっている人も楽しいサッカーをしていきたい」と抱負を語った。自身の呼び方については第一人者や象徴的存在を示