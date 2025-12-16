先月、実戦復帰を果たしたドイツ王者バイエルンの伊藤洋輝は、12月14日に開催されたブンデスリーガ第14節のマインツ戦（２−２）で約９か月ぶりの先発出場。左CBで後半途中までプレーした。日本代表DFのスタメン復帰に、戦々恐々としているのが韓国メディアだ。今季はCBの３番手という序列の韓国代表DFキム・ミンジェが、さらに出場機会を失う可能性があるからだ。『スポーツ朝鮮』は15日、「大衝撃だ。キム・ミンジェのポジシ