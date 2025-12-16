きょうのポンドドルは一時１．３４ドル台に上昇する場面が見られたものの、その後は１．３３６５ドル付近に伸び悩む展開が見られている。先週も１．３４ドル台で上値を抑えられており、その水準での上値抵抗も強そうだが、１００日線と２００日線の水準は維持しており、１１月からのリバウンド相場を継続している。一方、円高の動きからポンド円は２０７円台に伸び悩む動き。ただ、こちらも２１日線の上での推移が続いており、上