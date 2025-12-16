SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」が開幕する。トライアル11R、意地がぶつかり合う。峰が手にした69号機は近況の動きがひと息。前検では確かな手応えを得ることはできなかった。だが、調整手腕は確か。たっぷりある時間を生かして舟足を立て直し、インから逃げ切りを図る。ダブルエース機の一翼を担う14号を獲得した西山の逆転も十分に考えられる。トライアル1st組では間違いな