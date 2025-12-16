40回目となるSG「グランプリ」がボートレース住之江で初日を迎える。「超イイ値」担当の青木一訓記者は12Rの関浩哉（31＝群馬）に熱視線。直前の下関G1・71周年を制した勢いに期待した。今、最も勢いのある男、関を推す。先月、徳山G1周年で1年2カ月ぶりの優勝を決めると、完全に上昇気流に乗った。その後、福岡SGチャレンジカップで優出6着→前節は下関G1周年で2コースから差し切って優勝。最高の流れでグランプリ参戦となっ