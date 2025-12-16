タイとカンボジアの国境地帯で軍事衝突が続くなか、戦火はさらに拡大しつつあります。カンボジア国防省は、世界遺産の「アンコールワット」があるシェムリアップ州をタイ軍が空爆したと非難しました。今月7日から続いているタイとカンボジアの軍事衝突では、双方で20人近くの民間人が死亡し、数十万人が避難を余儀なくされています。こうしたなか、カンボジア国防省などによりますと、国境から離れたシェムリアップ州スレイスナム