高額な医療費がかかった場合に患者の自己負担を抑える高額療養費制度の見直しをめぐり、厚生労働省は新たな見直し案をまとめました。高額療養費制度をめぐっては、今年から自己負担の上限額を引き上げる方針でしたが、患者団体などの反発を受けて見送り、厚労省が専門委員会で制度のあり方を議論しています。きのう厚労省が示した新たな見直し案によりますと、所得に応じて決まる月々の自己負担の上限額を引き上げるほか、年収によ