気になる男性と仲良くなれても、なかなか恋愛関係に進展しないことが続いているなら、何かしらの原因があるのかも。そこで今回は、なかなか恋愛に進展しない女性に見られる“特徴”について紹介します。仲良くなると依存する傾向がある男性と仲良くなると、何かとその男性に頼りきってしまったり依存してしまったりする傾向があると、なかなか恋愛対象として見られないでしょう。どちらかと言うと男性は自立した印象の女性に惹かれ