◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ正規王者・堤聖也《12回戦》暫定王者ノニト・ドネア（2025年12月17日両国国技館）ドネアは風格を漂わせるように「堤は尊敬するファイターの一人。ワクワクしている」と持ち上げた。最初に世界王座を獲ったのが07年。5階級制覇後に尚弥と対戦したのが19、22年で、今年6月にWBA暫定王座決定戦でカンポス（チリ）を破って3年ぶりに世界王座に復帰した。衰えを指摘する声もあるが、妻のレ