国会ではきょうにも今年度の補正予算案が与党のほか、公明党や国民民主党の賛成で可決・成立する見通しです。物価高への対応など、政府の経済対策の裏付けとなる補正予算案をめぐっては、きょう、参議院予算委員会で締めくくりの質疑が行われます。与党側は、予算委員会とその後の参議院本会議で採決をおこないたい考えで、与党のほか、公明党や国民民主党などの賛成で可決・成立する見通しです。一方、焦点となっている衆議院の議