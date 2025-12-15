「もう未練はないはずなのに…なんでまだ思い出すんだろ？」前に進みたい気持ちはあるのに、ふと元カレを思い浮かべてしまうのは、決して“未練タラタラ”だからではなく、心の中に整理しきれていないものが残っているだけ。そこで今回は、そんな元カレのことを引きずってしまう“心理”について解説します。人は“いい思い出だけ”が残りやすい時間が経つほど、別れの痛みや嫌だったことは薄れ、楽しかった思い出だけが鮮明に残り