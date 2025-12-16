お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が15日に放送されたフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に出演した。マクドナルドで一番好きなハンバーガーを明かした。チーム「爆笑問題」で参戦した太田。1stステージ「スワイプリーグ」でマクドナルドで販売されているハンバーガーを探す問題で「スワイプしてフィレオフィッシュを探せ」と出題された。トップバッターの太田はスワイプしていき「8番」のハンバーガーを見て「あ