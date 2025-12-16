モーニング娘。’２５の牧野真莉愛（２４）が来年２月２日に１１冊目のソロ写真集（タイトル未定、ワニブックス）を発売することが１５日、分かった。同日に２５歳となる牧野が「２５歳のこたえ」をテーマにオーストラリアのパースで撮影し「サンセットは息をのむほど美しく、パースに来られてよかったと思った瞬間でした」と回想。また、コアラとの対面を「私にぎゅっとつかまってくれている“ＭＥＲＥＤＩＴＨちゃん”と目が